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В Париже облили краской штаб-квартиру Total после отчета о рекордной прибыли

В Париже облили краской штаб-квартиру Total после отчета о рекордной прибыли Активисты в сфере борьбы по защите климата облили красной краской вход в здание энергетической компании TotalEnergies.
Другие страны
8 февраля 2023 г. 16:18
В Париже облили краской штаб-квартиру Total после отчета о рекордной прибыли

Активисты в сфере борьбы по защите климата облили красной краской вход в здание энергетической компании TotalEnergies.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел в среду после публикации компанией отчета о рекордной чистой прибыли в 20,5 млрд долларов за 2022 год.

"Total получает запредельные сверхприбыли, несмотря на то, что энергетический кризис погрузил Францию в неопределенность, а 12 млн французов живут в условиях топливной уязвимости, - написала в Twitter ассоциация Alternatiba. - Пока идут дебаты о пенсионной реформе и дефицит пенсионных накоплений может достичь 12 млрд, TotalEnergies уходит от налогообложения и получает рекордные прибыли. Компания использует кризисы, как экономические, так и климатические, усугубляя их".

Кроме того, активисты обвиняют компанию в недостаточно активном развитии возобновляемых источников энергии и внимания ископаемым источникам энергии. В связи с этим они призывают правительство Франции взять под контроль деятельность TotalEnergies и обложить налогами их сверхприбыли.

Ранее TotalEnergies отчиталась о рекордной прибыли на уровне 20,5 млрд долларов в 2022 году. Данная цифра не учитывает упущенную выгоду из-за сворачивания деятельности в России, которое обошлось примерно в 15 млрд долларов. Исполнительный директор компании Патрик Пуянне заявил, что данный рост доходов обусловлен как благоприятной для компании обстановкой на энергетических рынках и ее уникальным положением в Европе, так и ростом добычи углеводородов (на 5%) и продаж СПГ (на 22%).

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Версия на английском языке Total Paris headquarters sprayed with paint after record earnings report

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