О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Париже на акциях протеста пострадали десятки правоохранителей

В Париже на акциях протеста пострадали десятки правоохранителей Как минимум 37 французских силовиков пострадали в ходе протестов 28 ноября против закона «О глобальной безопасности» в республике.
Другие страны
28 ноября 2020 г. 23:59
В Париже на акциях протеста пострадали десятки правоохранителей

Как минимум 37 французских силовиков пострадали в ходе протестов 28 ноября против закона "О глобальной безопасности" в республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МВД страны Жеральд Дарманен.

"37 полицейских и жандармов пострадали в ходе демонстраций. Я вновь осуждаю насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов", - сообщил министр.

Акции протеста начались в 14.00 (17.00 - бакинское время) в Париже на площади Республики. Через некоторое время часть протестующих начали устраивать погромы, поджигать автомобили и нападать на силовиков.

Новый закон "О глобальной безопасности" во Франции запрещает вести фото- и видеосъемку правоохранителей при исполнении. Это грозит уголовным делом и крупным штрафом в 45 тысяч евро.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Parisdə iğtişaşlar zamanı 37 polis və jandarm yaralanıb, binalar yandırılıb

Новости партнеров

Самое читаемое

В Баку уволен скандальный чиновник
В Баку уволен скандальный чиновник
23 ноября 2020 г. 14:57
Хикмет Гаджиев: Мы привезли дипломатов в Физули, чтобы они своими глазами увидели дикость армян
Хикмет Гаджиев: Мы привезли дипломатов в Физули, чтобы они своими глазами увидели дикость армян
22 ноября 2020 г. 15:52
Макрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
ВидеоМакрон признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана
22 ноября 2020 г. 20:23
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
24 ноября 2020 г. 11:03
Хикмет Гаджиев: Иностранные дипломаты в Азербайджане посещают Физули
Хикмет Гаджиев: Иностранные дипломаты в Азербайджане посещают Физули
22 ноября 2020 г. 11:59
Бойцы спецназа Нахчыванской общевойсковой армии вернулись с Отечественной войны
ФотоБойцы спецназа Нахчыванской общевойсковой армии вернулись с Отечественной войны
24 ноября 2020 г. 13:31
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
24 ноября 2020 г. 14:27
Появилась информация об азербайджанских военнопленных
Появилась информация об азербайджанских военнопленных
23 ноября 2020 г. 14:49
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации городе Агдам
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от оккупации городе Агдам
24 ноября 2020 г. 11:02
МККК предпримет необходимые шаги в отношении азербайджанцев, взятых в плен армянами
МККК предпримет необходимые шаги в отношении азербайджанцев, взятых в плен армянами
22 ноября 2020 г. 20:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi