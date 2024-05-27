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В Папуа - Новой Гвинее более 2 тыс. человек оказались под завалами после схода оползня

В Папуа - Новой Гвинее более 2 тыс. человек оказались под завалами после схода оползня Более 2 тыс. человек оказались под завалами в результате схода массивного оползня в центральном районе Папуа - Новой Гвинеи.
Другие страны
27 мая 2024 г. 09:40
В Папуа - Новой Гвинее более 2 тыс. человек оказались под завалами после схода оползня

Более 2 тыс. человек оказались под завалами в результате схода массивного оползня в центральном районе Папуа - Новой Гвинеи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Национальный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации.

"В результате схода оползня более 2 тыс. человек оказались погребены заживо. Он вызвал серьезные разрушения строений, приусадебных участков, а также нанес существенный удар по логистической системе страны", - привело агентство Reuters письмо ведомства, направленное в ООН.

Считаются ли все эти люди погибшими, не уточняется.

Ранее австралийская вещательная корпорация ABC со ссылкой на местные власти сообщала, что в результате происшествия могли погибнуть более 670 человек. При этом по состоянию на 27 мая спасателям удалось извлечь из-под завалов менее 10 тел.

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Версия на английском языке Over 670 people now feared dead following landslide in Papua New Guinea's highlands

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