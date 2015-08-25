​В Папуа - Новой Гвинее арестовали полсотни людоедов

Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Правоохранители Папуа–Новой Гвинеи задержали 54 человека, подозреваемых в каннибализме.

Как передает Report, полиция и военные проводят спецоперацию, направленную на борьбу с людоедами, в устье реки Флай.

Все задержанные являются жителями прибрежных деревень Вайдабодоло и Дамера.

Селяне многие десятилетия были отрезаны от внешнего мира. С 2009 года оттуда поступают сигналы о фактах каннибализма и сильном влиянии тайных религиозных культов, практикующих поджоги хижин и ритуальные обезглавливания.

Самым резонансным преступлением стало убийство трех жителей соседних сел. Преступники унесли головы убитых с собой.