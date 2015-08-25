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    ​В Папуа - Новой Гвинее арестовали полсотни людоедов

    Все задержанные являются жителями прибрежных деревень Вайдабодоло и Дамера

    Баку. 25 Августа. REPORT.AZ/ Правоохранители Папуа–Новой Гвинеи задержали 54 человека, подозреваемых в каннибализме.

    Как передает Report, полиция и военные проводят спецоперацию, направленную на борьбу с людоедами, в устье реки Флай.

    Все задержанные являются жителями прибрежных деревень Вайдабодоло и Дамера.

    Селяне многие десятилетия были отрезаны от внешнего мира. С 2009 года оттуда поступают сигналы о фактах каннибализма и сильном влиянии тайных религиозных культов, практикующих поджоги хижин и ритуальные обезглавливания.

    Самым резонансным преступлением стало убийство трех жителей соседних сел. Преступники унесли головы убитых с собой.

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