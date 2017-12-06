В Палестине заявили об отказе от посредничества США в переговорах с Израилем

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что решение американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля является «сумасшедшим шагом», после чего палестинская сторона отказывается от посредничества США в переговорах с Израилем, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

«Начиная с настоящего момента, мы как палестинцы, отказываемся от посредничества США в деле продвижения мирного процесса. Начинается новая эра, мы полностью отвергаем такую позицию США и президента Трампа и намерены добиваться соблюдения своих прав», — приводит РИА Новости слова дипломата.

По словам посла, решение США «приведёт регион к хаосу и аду» и ни один палестинец или лидер арабского мира не приемлет озвученную Трампом позицию по Иерусалиму.

Он добавил, что это был «сумасшедший шаг», а в ближайшее время лидер ПНА Махмуд Аббас выступит со специальным обращением.