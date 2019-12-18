В Палате представителей Конгресса США начались шестичасовые дебаты по импичменту

Члены палаты представителей Конгресса США в ходе проходящего в среду заседания перешли к дебатам по импичменту в отношении президента страны Дональда Трампа. Шестичасовая дискуссия должна закончиться голосованием по каждой из двух статей обвинения против главы вашингтонской администрации - злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

24 сентября Палата представителей объявила о начале процедуры импичмента Трампа. Демократическая партия смогла инициировать данный процесс за счет того, что имеет на данном этапе большинство в Палате представителей. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации избраться на второй срок в 2020 году.