В пакистанском городе Гвадар объявили чрезвычайное положение из-за беспорядков

Власти пакистанской юго-западной провинции Белуджистан ввели режим чрезвычайного положения в портовом городе Гвадар, где с начала этой недели не прекращаются протесты жителей против подавления демократических свобод и ухудшения условий жизни.

Власти пакистанской юго-западной провинции Белуджистан ввели режим чрезвычайного положения в портовом городе Гвадар, где с начала этой недели не прекращаются протесты жителей против подавления демократических свобод и ухудшения условий жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The News International.

По данным издания, в Гвадаре сроком на один месяц запрещены массовые скопления населения, митинги, сидячие забастовки и собрания. В городе отключена сотовая связь, прекращено оказание интернет-услуг и приостановлена подача электроэнергии в большинство районов. Полиция арестовала свыше 100 участников протестов и активистов возглавившего выступления населения "Движения за права Гвадара" (GRM) после того, как протестующие забросали камнями полицейские участки и блокировали основную автомагистраль, связывающую город с остальной территорией страны. По данным СМИ, в ходе протестов в Гвадаре погибли один полицейский и один сторонник GRM.

Министр внутренних дел провинции Зиаулла Лангове заявил, что правительство не пойдет на компромисс с протестующими и будет жестко бороться с виновными в насилии и беспорядках. По его словам, власти примут меры по обеспечению безопасности работающих в Гвадаре граждан КНР.

GRM в свою очередь заявило, что будет продолжать акции протеста и добиваться отказа властей от усиления полицейского режима в городе и удовлетворения своих требований о либерализации торговли с другими провинциями Пакистана, прекращения глубоководного рыбного промысла у побережья Гвадара, прекращения выселения жителей из районов, которые отдаются под застройку жилья для иностранцев, а также бесперебойного обеспечения населения водой и электроэнергией.

Лидеры GRM сообщили, что в случае невыполнения этих требований они могут призвать своих сторонников к блокаде экономических объектов, сооружаемых в Гвадаре с помощью Китая.

Отмечается, что вылазки вооруженных экстремистов создают угрозу безопасности морского порта Гвадар, который считается одним из ключевых объектов китайской глобальной инициативы "Один пояс - один путь", а также других инфраструктурных объектов, сооружаемых в Пакистане с помощью КНР.