В Пакистане в ДТП с фургоном погибли четырнадцать человек

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Пассажирский фургон столкнулся с грузовиком недалеко от пакистанского города Равалпинди, 14 человек погибли.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, авария произошла на автомагистрали, соединяющей столицу государства, город Исламабад, с Лахором.
Шесть человек пострадали в результате возникшего впоследствии пожара.
Столкнувшийся с грузовиком фургон направлялся из города Джанг в Равалпинди.
По факту проводится расследование.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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