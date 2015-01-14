​В Пакистане учителям разрешено ходить на занятия с оружием

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Правительство провинции Хейбар-Пахтунхва, расположенной на северо-западе страны, разрешило учителям-мужчинам ходить в школу с оружием.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, местные власти заявили о том, что это оружие будет официально зарегистрировано.

По словам представителя правительства провинции Хейбар-Пахтунхва, правоохронительные органы не могут обеспечить безопасность свыше 30 тыс. учебных заведений сами.

Это решение принято после террористического акта, совершенного "Талибан" в школе города Пешавар.