​В Пакистане неизвестный открыл стрельбу в аэропорту, погибли двое

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в международном аэропорту пакистанского города Лахора (провинция Пенджаб), смертельно ранив двух человек, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По информации правоохранителей, преступника удалось обезвредить и доставить для допроса в участок. К аэропорту, тем временем, стянуты дополнительные подразделения полиции. Въезд автомобилей на территорию аэропорта из соображений безопасности временно запрещен.

В общей сложности во время стрельбы пострадали три человека, двое из которых впоследствии скончались. Инцидент спровоцировал панику среди посетителей аэропорта.