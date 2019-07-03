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В Пакистане неизвестный открыл стрельбу в аэропорту, погибли двое

​В Пакистане неизвестный открыл стрельбу в аэропорту, погибли двое
Неизвестный мужчина устроил стрельбу в международном аэропорту пакистанского города Лахора, смертельно ранив двух человек

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в международном аэропорту пакистанского города Лахора (провинция Пенджаб), смертельно ранив двух человек, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По информации правоохранителей, преступника удалось обезвредить и доставить для допроса в участок. К аэропорту, тем временем, стянуты дополнительные подразделения полиции. Въезд автомобилей на территорию аэропорта из соображений безопасности временно запрещен.

В общей сложности во время стрельбы пострадали три человека, двое из которых впоследствии скончались. Инцидент спровоцировал панику среди посетителей аэропорта.

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