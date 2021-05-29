В Пакистане начали использовать собак для выявления коронавируса

Администрация международного аэропорта города Пешавар на северо-западе Пакистана начала использовать специально натренированных собак-нюхачей для выявления коронавируса у прибывающих пассажиров.

Администрация международного аэропорта города Пешавар на северо-западе Пакистана начала использовать специально натренированных собак-нюхачей для выявления коронавируса у прибывающих пассажиров.

Как предает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Geo.tv.

По его данным, прибывающие в Пешавар пассажиры сдают обязательный экспресс-тест на коронавирус. Собранный биоматериал обнюхивает собака. Если после такого "анализа" она садится, то результат теста объявляется положительным.

Как уточнили в администрации аэропорта, к настоящему моменту при помощи собак коронавирус был выявлен у четырех пассажиров.