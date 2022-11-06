В ООН заявили, что последние восемь лет стали самыми теплыми за историю метеонаблюдений

Изменения климата происходят с "катастрофической скоростью", последние восемь лет человеческой истории стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений.

Изменения климата происходят с "катастрофической скоростью", последние восемь лет человеческой истории стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в обращении к участникам климатической конференции COP-27 в связи с публикацией доклада Всемирной метеорологической организации о состоянии климата.

"Сейчас, когда начинается COP-27, планета посылает сигнал бедствия. Доклад о состоянии климата - это хроника климатического хаоса. Как ясно показала Всемирная метеорологическая организация, изменения происходят с катастрофической скоростью, разрушая людские жизни на каждом континенте. Последние восемь лет были самыми теплыми за историю наблюдений. Каждая волна жары в результате оказывалась все более интенсивной и опасной для жизни, особенно среди уязвимых групп населения", - сказал он.