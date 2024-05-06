В ООН заявили, что эвакуация людей из Рафаха ухудшит положение гражданских

Решение израильских властей начать эвакуацию населения Рафаха в секторе Газа лишь ухудшит положение гражданского населения анклава.

Решение израильских властей начать эвакуацию населения Рафаха в секторе Газа лишь ухудшит положение гражданского населения анклава.

Как передает Report , об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Отданные сегодня приказы об эвакуации в Рафахе только ухудшат страдания гражданского населения", - сказал он.

Дюжаррик отметил, что "ООН не принимает участия в каких-либо принудительных операциях по эвакуации и не организовывает специальные зоны для внутренне перемещенных лиц". Он также подчеркнул, что любая военная операция в Рафахе "подтолкнет уже нестабильную операцию по доставке гуманитарной помощи в анклав к критической точке".