Бельгия намерена поставить Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года

Бельгия поставит Украине 30 самолетов F-16 до 2028 года, первые истребители должны поступить уже в этом году.

Бельгия поставит Украине 30 самолетов F-16 до 2028 года, первые истребители должны поступить уже в этом году.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава МИД королевства Аджа Лябиб в эфире радиостанции Bel RTL.

"Бельгия возьмет на себя обязательство поставить Украине 30 своих F-16, первые самолеты должны быть переданы уже до конца этого года", - сказала Лябиб, впервые озвучив возможные объемы поставок. Самолеты должны поставляться по мере того, как Брюссель будет получать от США заказанные в 2018 году F-35.