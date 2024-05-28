О нас

Новая Зеландия эвакуировала из Новой Каледонии более 300 человек

Новая Зеландия эвакуировала из Новой Каледонии более 300 человек Самолеты новозеландских ВВС эвакуировали более 300 человек из Новой Каледонии, где продолжаются беспорядки из-за спорного закона о расширении избирательных списков.
Другие страны
28 мая 2024 г. 09:10
Новая Зеландия эвакуировала из Новой Каледонии более 300 человек

Самолеты новозеландских ВВС эвакуировали более 300 человек из Новой Каледонии, где продолжаются протесты из-за закона о расширении избирательных списков.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс сообщил, что среди пассажиров репатриационных рейсов были и иностранцы.

По словам Питерса, семь рейсов новозеландских ВВС доставили из Нумеа в Окленд 225 граждан Новой Зеландии и 145 иностранцев.

"Как только власти Франции и Новой Каледонии разрешили, мы организовали [эвакуационные] рейсы для наших и иностранных граждан, обратившихся за помощью", - указал Питерс, отметив, что на борту новозеландских самолетов были граждане 20 стран.

Также он сообщил, что этими же рейсами были отправлены в Нумеа и жители Новой Каледонии, пожелавшие вернуться домой.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yeni Zelandiya Yeni Kaledoniyadan 300-dən çox insanı təxliyə edib

Другие новости из категории

На юго-западе Японии более 13 тыс. человек получили указание к эвакуации из-за ливней
На юго-западе Японии более 13 тыс. человек получили указание к эвакуации из-за ливней
28 мая 2024 г. 08:28
В Бурятии к тушению лесных пожаров привлекли два пожарных поезда
В Бурятии к тушению лесных пожаров привлекли два пожарных поезда
28 мая 2024 г. 08:15
СМИ: Наваз Шариф готовится вновь возглавить правящую партию Пакистана
СМИ: Наваз Шариф готовится вновь возглавить правящую партию Пакистана
28 мая 2024 г. 07:35
Япония, США и Южная Корея считают запуск спутника КНДР нарушением резолюций Совбеза ООН
Япония, США и Южная Корея считают запуск спутника КНДР нарушением резолюций Совбеза ООН
28 мая 2024 г. 07:15
Генпрокуратура Перу представила конституционную жалобу в отношении президента
Генпрокуратура Перу представила конституционную жалобу в отношении президента
28 мая 2024 г. 06:49
Премьер Пакистана поздравил нацию с днем становления ядерной державой
Премьер Пакистана поздравил нацию с днем становления ядерной державой
28 мая 2024 г. 06:20
В России планируют построить уникальный модуль для реактора будущего
В России планируют построить уникальный модуль для реактора будущего
28 мая 2024 г. 06:00
Председатель правительства Аргентины подал в отставку
Председатель правительства Аргентины подал в отставку
28 мая 2024 г. 05:55
В США жертвами непогоды стали 22 человека, сотни пострадали
В США жертвами непогоды стали 22 человека, сотни пострадали
28 мая 2024 г. 04:13
ФРГ выделит более 1 млрд евро помощи гражданам Сирии и соседним странам
ФРГ выделит более 1 млрд евро помощи гражданам Сирии и соседним странам
28 мая 2024 г. 03:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi