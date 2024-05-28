Новая Зеландия эвакуировала из Новой Каледонии более 300 человек

Самолеты новозеландских ВВС эвакуировали более 300 человек из Новой Каледонии, где продолжаются беспорядки из-за спорного закона о расширении избирательных списков.

Самолеты новозеландских ВВС эвакуировали более 300 человек из Новой Каледонии, где продолжаются протесты из-за закона о расширении избирательных списков.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс сообщил, что среди пассажиров репатриационных рейсов были и иностранцы.

По словам Питерса, семь рейсов новозеландских ВВС доставили из Нумеа в Окленд 225 граждан Новой Зеландии и 145 иностранцев.

"Как только власти Франции и Новой Каледонии разрешили, мы организовали [эвакуационные] рейсы для наших и иностранных граждан, обратившихся за помощью", - указал Питерс, отметив, что на борту новозеландских самолетов были граждане 20 стран.

Также он сообщил, что этими же рейсами были отправлены в Нумеа и жители Новой Каледонии, пожелавшие вернуться домой.