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На юго-западе Японии более 13 тыс. человек получили указание к эвакуации из-за ливней

На юго-западе Японии более 13 тыс. человек получили указание к эвакуации из-за ливней Более 13 тыс. жителей юго-западной части Японии получили указание к эвакуации из-за угрозы оползней и разлива рек, вызванных мощными ливневыми дождями.
Другие страны
28 мая 2024 г. 08:28
На юго-западе Японии более 13 тыс. человек получили указание к эвакуации из-за ливней

Более 13 тыс. жителей юго-западной части Японии получили указание к эвакуации из-за угрозы оползней и разлива рек, вызванных мощными ливневыми дождями.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные региональных властей.

По этим данным, более 13 тыс. жителей префектуры Кагосима получили предписание эвакуироваться. Ливневые дожди в этой части Японии продолжаются с 26 мая, к настоящему моменту в некоторых местах выпало более 200 мм осадков.

Дожди вызвали перебои в работе железнодорожного и автомобильного транспорта. К настоящему моменту о пострадавших не сообщалось.

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