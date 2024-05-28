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В Бурятии к тушению лесных пожаров привлекли два пожарных поезда

В Бурятии к тушению лесных пожаров привлекли два пожарных поезда Площадь лесных пожаров в Майском районе на севере Бурятии за сутки выросла с 74 до 2 030 га.
Другие страны
28 мая 2024 г. 08:15
В Бурятии к тушению лесных пожаров привлекли два пожарных поезда

Площадь лесных пожаров в Майском районе на севере Бурятии за сутки выросла с 74 до 2 030 га.

Как передает Report со ссылкой на информацию Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ), к тушению возгораний привлечено два пожарных поезда.

"На тушении сложных возгораний в Майском районе работают два пожарных поезда, усилена группировка, на места очагов дополнительно направлены специалисты Авиалесоохраны", - отметили в РАЛХ.

Всего в Муйском районе зарегистрировано три очага пожаров. С 27 мая там действует режим ЧС.

Также очаги есть в Курумканском, Баргузинском, Иволгинском и Баунтовском эвенкийском районах. К тушению привлечены 329 человек, задействовано 64 единицы техники.

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