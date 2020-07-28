В ООН предупредили об опасности масок и перчаток для окружающей среды

Использованные средства индивидуальной защиты, необходимые в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, негативно влияют на уровень загрязнения окружающей среды, указано в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), передает Report.

Использованные средства индивидуальной защиты, необходимые в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, негативно влияют на уровень загрязнения окружающей среды, указано в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), передает Report.

Маски, перчатки, упаковки дезинфицирующих средств и пищевых продуктов загрязняют улицы, пляжи и мировой океан, отмечается в докладе.

В документе подчеркивается, что пластиковое загрязнение являлось одной из самых значительных угроз для Земли до пандемии. При этом резкое увеличение потребления определенной продукции «усугубляет ситуацию».

При этом в докладе также отмечено, что на фоне введения режима самоизоляции и приостановке работы некоторых объектов по всему миру резко сократились выбросы парниковых газов на 5%.