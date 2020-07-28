О нас
Report Georgia

В ООН предупредили об опасности масок и перчаток для окружающей среды

В ООН предупредили об опасности масок и перчаток для окружающей среды Использованные средства индивидуальной защиты, необходимые в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, негативно влияют на уровень загрязнения окружающей среды, указано в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), передает Report.
Другие страны
28 июля 2020 г. 07:06
В ООН предупредили об опасности масок и перчаток для окружающей среды

Использованные средства индивидуальной защиты, необходимые в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, негативно влияют на уровень загрязнения окружающей среды, указано в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), передает Report.

Маски, перчатки, упаковки дезинфицирующих средств и пищевых продуктов загрязняют улицы, пляжи и мировой океан, отмечается в докладе.

В документе подчеркивается, что пластиковое загрязнение являлось одной из самых значительных угроз для Земли до пандемии. При этом резкое увеличение потребления определенной продукции «усугубляет ситуацию».

При этом в докладе также отмечено, что на фоне введения режима самоизоляции и приостановке работы некоторых объектов по всему миру резко сократились выбросы парниковых газов на 5%.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке BMT: Tibbi maska və əlcəklər təbiətə təhlükə törədir

Новости партнеров

Другие новости из категории

Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса
28 июля 2020 г. 05:10
В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса
28 июля 2020 г. 04:05
Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
Временный президент Боливии излечилась от коронавируса
28 июля 2020 г. 03:05
Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами
28 июля 2020 г. 02:05
В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19
28 июля 2020 г. 01:29
Иордания изучает информацию, представленную послу страны в МИД Азербайджана
Иордания изучает информацию, представленную послу страны в МИД Азербайджана
28 июля 2020 г. 00:16
В Великобритании подтвердили первый случай коронавируса у кошки
В Великобритании подтвердили первый случай коронавируса у кошки
27 июля 2020 г. 20:15
ВОЗ: Страны не смогут долго держать свои границы закрытыми
ВОЗ: Страны не смогут долго держать свои границы закрытыми
27 июля 2020 г. 19:27
Два человека погибли в столкновениях в Багдаде
Два человека погибли в столкновениях в Багдаде
27 июля 2020 г. 19:00
В Италии введут экспресс-тест на COVID-19 в аэропортах
В Италии введут экспресс-тест на COVID-19 в аэропортах
27 июля 2020 г. 18:35

Последние новости

08:02
В Мехико две спортсменки погибли, еще три пострадали от удара молнии Футбол
07:06
В ООН предупредили об опасности масок и перчаток для окружающей среды Другие страны
06:35
NASA предупредило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м Это интересно
06:05
Пеле поздравил Роналду и «Ювентус» с победой в Серии А Футбол
05:10
Названа лучшая маска для защиты от коронавируса Другие страны
04:05
В Бразилии за сутки выявили более 23 тысяч случаев коронавируса Другие страны
03:05
Временный президент Боливии излечилась от коронавируса Другие страны
02:05
Трамп пообещал поделиться вакциной от коронавируса с другими странами Другие страны
01:29
В Аргентине изобрели сыворотку от COVID-19 Другие страны
00:16
Иордания изучает информацию, представленную послу страны в МИД Азербайджана Другие страны
23:38
Пять армян отправятся под арест из-за драки с азербайджанцами В регионе
22:38
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе Нагорно-карабахский конфликт
21:45
Число зараженных коронавирусом в Турции выросло за сутки на 919 В регионе
20:45
Это заболевание в 12 раз увеличивает риск летального исхода при коронавирусе Здравоохранение
20:33
В Айя-Софии будут постоянно дежурить 500 полицейских В регионе
Вся новостная лента