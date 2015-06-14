В ООН ожидают, что участники встречи по Йемену договорятся о перемирии

"Мы надеемся, что стороны будут соблюдать гуманитарную паузу, чтобы создать благоприятную атмосферу для продвижения вперед", — заявил он журналистам сегодня.

В Йемене сохраняется напряженная обстановка в связи с конфликтом повстанцев-хуситов и противостоящих им сил, а также военной операцией коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Генеральный секретарь ООН 20 мая выступил с инициативой проведения 28 мая в Женеве переговоров по урегулированию ситуации в Йемене с участием основных политических сил этой страны. Начать консультации в назначенные сроки не удалось, так как стороны запросили больше времени на подготовку.

Теперь начало переговоров ожидается в понедельник, 15 июня.