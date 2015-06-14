В ООН ожидают, что участники встречи по Йемену договорятся о перемирии

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В ООН рассчитывают, что стороны конфликта в Йемене смогут договориться о гуманитарном перемирии в преддверии консультаций по урегулированию в этой стране. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, заявил официальный представитель женевского отделения ООН Ахмад Фаузи.
"Мы надеемся, что стороны будут соблюдать гуманитарную паузу, чтобы создать благоприятную атмосферу для продвижения вперед", — заявил он журналистам сегодня.
В Йемене сохраняется напряженная обстановка в связи с конфликтом повстанцев-хуситов и противостоящих им сил, а также военной операцией коалиции во главе с Саудовской Аравией.
Генеральный секретарь ООН 20 мая выступил с инициативой проведения 28 мая в Женеве переговоров по урегулированию ситуации в Йемене с участием основных политических сил этой страны. Начать консультации в назначенные сроки не удалось, так как стороны запросили больше времени на подготовку.
Теперь начало переговоров ожидается в понедельник, 15 июня.
News DepartmentАвтор новости
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