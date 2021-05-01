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В ОАЭ появилась первая женщина-автомеханик

В ОАЭ появилась первая женщина-автомеханик Жительница города Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Худа аль-Матруши стала первым в этой стране автомехаником и открыла собственную мастерскую
Другие страны
1 мая 2021 г. 13:51
В ОАЭ появилась первая женщина-автомеханик

Жительница города Шарджи в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Худа аль-Матруши стала первым в этой стране автомехаником и открыла собственную мастерскую. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с открытием предприятия ее поздравил наследный принц Абу-Даби, столицы ОАЭ, Мухаммед бен Заид аль-Нахайян.

36-летняя аль-Матруши в размещенном в Instagram ролике рассказала, что уже 16 лет ремонтирует автомобили, однако раньше это было только хобби, а не профессией.

"Я люблю эту работу и начала ремонтировать автомобили 16 лет назад, но открыла мастерскую только сейчас", - подчеркивает она.

"Мы гордимся, что в нашей стране есть такие замечательные люди, и поддерживаем вас", - заявил в свою очередь аль-Нахайян.

Отметим, что ОАЭ также планируют отправить в космос женщину. Новыми эмиратскими космонавтами должны стать Мохаммед аль-Мулла и Нура аль-Матруш.

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