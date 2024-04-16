В ОАЭ из-за ливней перекрыли дороги и отменили авиарейсы

Несколько рейсов были задержаны и отменены в международном аэропорту Дубая из-за обрушившихся на ОАЭ проливных дождей, которые сопровождались грозой и сильным ветром. Экстренные службы перекрыли несколько дорог в Абу-Даби, Дубае, Шаржде и Рас-эль-Хайме, к

Несколько рейсов были задержаны и отменены в международном аэропорту Дубая из-за обрушившихся на ОАЭ проливных дождей, которые сопровождались грозой и сильным ветром. Экстренные службы перекрыли несколько дорог в Абу-Даби, Дубае, Шаржде и Рас-эль-Хайме, которые оказались затопленными.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, редкий для засушливого региона дождь начался в ночь на вторник и, по оценке Национального метеорологического центра ОАЭ, продлится до среды.

За ночь в Дубае выпало более 30 мм осадков. Ожидается, что к концу дня это значение превысит 150 мм. В городе объявлен оранжевый уровень опасности, власти страны призвали жителей не покидать дома без необходимости. Государственные учреждения, а также многие предприятия частного сектора перешли на дистанционный режим работы. Занятия в школах и университетах будут проходить дистанционно, пока сохраняется непогода.

Из-за ливня подтоплены автомагистрали и располагающиеся в низинах улицы. На некоторых из них можно увидеть поврежденные автомобили, водители которых не смогли преодолеть водные препятствия. Местные власти были вынуждены ограничить движение общественного транспорта, метро работает с перебоями. Полиция Дубая призвала водителей отказаться от поездок на автомобиле во время непогоды.

На многих улицах города стоят автоцистерны, в которые коммунальные службы откачивают воду, собравшуюся на дорогах. Поскольку страна расположена в засушливом климате, дорожная инфраструктура не приспособлена к обильным осадкам. Из-за отсутствия дренажной системы во время сильных дождей вода скапливается на дорогах и подтапливает здания.