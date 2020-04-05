В Нью-Йорке за сутки от COVID-19 погибло около 600 человек

Число заболевших коронавирусом в штате Нью-Йорк за сутки выросло с 113 704 до 122 031 человека, а число жертв достигло 4 159, увеличившись за сутки почти на 600.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом на пресс-конференции заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

"Число жертв выросло с 3 565 до 4 159", - сказал Куомо на пресс-конференции. Он указал, что число умерших впервые снизилось по сравнению с предыдущим днем. По его словам, 2 апреля скончались 562 человека, 3 апреля - 630, а 4 апреля скончались 594 человека.

Отметим, что штат Нью-Йорк на данный момент находится в эпицентре эпидемии в США. В субботу сообщалось, что число заболевших в штате достигло 113,7 тысячи человек.