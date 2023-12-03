В Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка, ежегодно устанавливаемая в Рокфеллер-центре в Манхэттене.
Как сообщает американское бюро Report, в этом году на ее освещение ушло более чем 50 000 светодиодов.
На верхушке елки установлена 900-фунтовая звезда, покрытая тремя миллионами кристаллов Swarovski.
В церемонии зажжения огней приняли участие тысячи туристов и местных жителей.
В этом году елку для праздника привезли из Квинсбери. Рождественская елка будет освещаться каждый день до Нового года с 17:00 до 00:00, а 31 декабря - в новогоднюю ночь в течение 24 часов.
Традиция установки рождественской елки в самом центре Нью-Йорка родилась в начале 1930-х годов. В 1931 году рабочие, создававшие комплекс зданий Рокфеллер-центра, впервые установили праздничное дерево прямо на строительной площадке. Первая церемония зажжения рождественских огней состоялась в 1933 году. Миллионы людей каждый год приезжают в Нью-Йорк, чтобы посмотреть на рождественскую елку.