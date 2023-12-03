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В Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка

В Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка В Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка, ежегодно устанавливаемая в Рокфеллер-центре в Манхэттене.
Другие страны
3 декабря 2023 г. 09:07
В Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка

В Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка, ежегодно устанавливаемая в Рокфеллер-центре в Манхэттене.

Как сообщает американское бюро Report, в этом году на ее освещение ушло более чем 50 000 светодиодов.

На верхушке елки установлена 900-фунтовая звезда, покрытая тремя миллионами кристаллов Swarovski.

В церемонии зажжения огней приняли участие тысячи туристов и местных жителей.

В этом году елку для праздника привезли из Квинсбери. Рождественская елка будет освещаться каждый день до Нового года с 17:00 до 00:00, а 31 декабря - в новогоднюю ночь в течение 24 часов.

Традиция установки рождественской елки в самом центре Нью-Йорка родилась в начале 1930-х годов. В 1931 году рабочие, создававшие комплекс зданий Рокфеллер-центра, впервые установили праздничное дерево прямо на строительной площадке. Первая церемония зажжения рождественских огней состоялась в 1933 году. Миллионы людей каждый год приезжают в Нью-Йорк, чтобы посмотреть на рождественскую елку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNyu-Yorkda dünyanın ən böyük Milad ağacı işıqlandırılıb

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