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В Нью-Йорке обнаружили новый штамм коронавируса

В Нью-Йорке обнаружили новый штамм коронавируса Медики присвоили обнаруженному варианту название B.1.526
Другие страны
25 февраля 2021 г. 14:28
В Нью-Йорке обнаружили новый штамм коронавируса

Новый вариант коронавируса с мутациями, которые, предположительно, могут снизить эффективность вакцин, распространяется в Нью-Йорке. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на исследования ученых из Калифорнийского технологического института и Колумбийского университета.

Медики присвоили обнаруженному варианту название B.1.526. Отмечается, что впервые он был выявлен во взятых в городе образцах еще в ноябре, а к середине февраля уже получил довольно широкое распространение.

"Мы наблюдаем случаи в Уэстчестере, Бронксе, Куинсе и в нижней части Манхэттена, а также в Бруклине. Поэтому, кажется, он широко распространен. Это не единичная вспышка", - сказал директор исследовательского центра Aaron Diamond AIDS в Колумбийском университете доктор Дэвид Хо.

Сообщается, что в распространяющемся в Нью-Йорке варианте коронавируса также содержатся мутации, которые ранее уже были выявлены в других странах, в том числе в ЮАР.

В мире уже обнаружено несколько различных штаммов коронавируса. Многие имеют сходство с британским, южноафриканским, бразильским или японским вариантами.

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