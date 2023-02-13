В новый пакет санкций ЕС в отношении России могут войти четыре банка

В новый пакет санкций ЕС в отношении РФ могут войти четыре банка, включая "Альфа-банк".

В новый пакет санкций ЕС в отношении РФ могут войти четыре банка, включая "Альфа-банк".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Politico.

По данным диписточников, также в новый пакет могут быть включены 130 физических и юридических лиц, в том числе чиновники и журналисты.

Кроме того, ожидается, что ЕС введет запрет на экспорт в РФ грузовиков, строительной техники и электронных компонентов. Также ограничения планируется ввести против судоходной компании из ОАЭ, подозреваемой в обходе антироссийских санкций. О какой компании речь, неизвестно.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что десятый пакет санкций закроет "лазейки" в уже принятых ограничениях. По ее словам, новые меры также будут включать блокировку российского экспорта на 10 млрд евро. Ожидается, что санкции примут к годовщине начала боевых действий в Украине - 24 февраля. Депутаты Европарламента просили вытеснить с европейского рынка такие российские компании, как Lukoil, "Росатом", а также ввести эмбарго на импорт всех видов российского ископаемого топлива и урана.