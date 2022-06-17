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В Норвегии отмечают совершеннолетие будущей наследницы престола

В Норвегии отмечают совершеннолетие будущей наследницы престола В Норвегии начались празднования совершеннолетия принцессы Ингрид Александры, внучки короля Харальда V и будущей наследницы королевского престола.
Другие страны
17 июня 2022 г. 17:10
В Норвегии отмечают совершеннолетие будущей наследницы престола

В Норвегии начались празднования совершеннолетия принцессы Ингрид Александры, внучки короля Харальда V и будущей наследницы королевского престола.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, видео с церемонии выложено на официальном канале Королевского дома Норвегии.

Мероприятия начались с официального выступления именинницы на ужине в библиотеке Deichman Bjørvika. Сообщается, что фуршет было приглашено более двухсот человек, среди которых была вся королевская семья, премьер-министр страны Йонас Гар Стере, а также мэр Осло Марианна Борген. В своей речи она отметила, что рада тому, что выросла в такой стране, как Норвегия, а также превознесла ее демократию.

День рождения принцессы был еще 21 января, однако в связи с карантинными ограничениями официальное празднование началось только сейчас.

Ингрид Александра занимает второе место в порядке престолонаследия после своего отца, кронпринца Хокона. Ее персона примечательна тем, что она родилась в браке ее отца с разведенной простолюдинкой, кронпринцессой Метте-Маррит, а также тем, что в связи с изменением закона о престолонаследии она вступит на престол в обход своего младшего брата.

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