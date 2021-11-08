В Никарагуа завершилось голосование на президентских и парламентских выборах

Избирательные участки, на которых граждане Никарагуа голосовали на президентских и парламентских выборах, закрылись для избирателей в воскресенье.

Избирательные участки, на которых граждане Никарагуа голосовали на президентских и парламентских выборах, закрылись для избирателей в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, ход голосования сопровождали контролеры от всех политических сил, участвующих в выборах, и более 200 независимых наблюдателей, в том числе из России, США, Великобритании, Германии, Испании, Франции и стран Латинской Америки.

Серьезных нарушений процесса волеизъявления не выявлено. Выборы прошли в спокойной обстановке и с соблюдением эпидемиологических требований в условиях пандемии коронавируса. На входе в центры голосования проводилась дезинфекция рук, а также облегчался доступ для пожилых людей, беременных женщин - их пускали проголосовать вне очереди, а людям с ограниченными возможностями передвигаться по участку помогали сопровождающие.

Безопасность волеизъявления обеспечивали около 30 тыс специально подготовленных полицейских, а также военнослужащие. Серьезных инцидентов на участках голосования и возле них не зафиксировано.

В выборах участвуют альянс во главе с партией власти - "Сандинистским фронтом национального освобождения" и еще шесть политических партий: Либеральная конституционалистская партия, Партия никарагуанского христианского пути, "Либеральный никарагуанский альянс", "Альянс за республику", Независимая либеральная партия, а также региональная партия "ЯТАМА", выдвигающая только кандидатуры депутатов Национальной ассамблеи от автономных регионов карибского побережья Никарагуа. В соответствии с последними изменениями никарагуанского законодательства от одной партии в президенты и вице-президенты страны баллотируются лица разного пола, а во всех списках кандидатов представлены поровну женщины и мужчины.

Президентом и вице-президентом Никарагуа на 5-летний срок будут избраны кандидаты от партии, получившей относительное большинство голосов избирателей. По прогнозам местного социологического агентства, наибольшие шансы на победу имеют действующие первые лица государства - президент Даниэль Ортега и его супруга, вице-президент Росарио Мурильо.