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Шольц вновь исключил отправку немецких военных и ракет Taurus в Украину

Шольц вновь исключил отправку немецких военных и ракет Taurus в Украину Канцлер Германии Олаф Шольц снова исключил отправку немецких военнослужащих в Украину и поставку Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.
Другие страны
27 апреля 2024 г. 22:58
Шольц вновь исключил отправку немецких военных и ракет Taurus в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц снова исключил отправку немецких военнослужащих в Украину и поставку Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Есть оружие, которое можно поставить только в том случае, если можно будет сохранять контроль над всем, что с ним делается", - заявил Шольц на мероприятии Социал-демократической партии Германии в Люнебурге, тем самым исключив поставку Taurus в Украину. Система вооружения, по его словам, настолько эффективна и точна, что ее можно "направить прямо в жилую комнату".

"Это ответственно только в том случае, если мы сохраним контроль над управлением целями. Но мы не можем этого делать", - подчеркнул канцлер.

Он добавил, что "в этой войне не будет немецких солдат и не будет военных НАТО".

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