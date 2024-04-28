О нас

Лондон намерен разработать собственную гиперзвуковую ракету к 2030 году

Лондон намерен разработать собственную гиперзвуковую ракету к 2030 году Великобритания планирует разработать и поставить к 2030 году на вооружение гиперзвуковые крылатые ракеты в рамках попытки догнать в этой сфере Россию, Китай и США.
Другие страны
28 апреля 2024 г. 03:49
Лондон намерен разработать собственную гиперзвуковую ракету к 2030 году

Великобритания планирует разработать и поставить к 2030 году на вооружение гиперзвуковые крылатые ракеты в рамках попытки догнать в этой сфере Россию, Китай и США.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По информации издания, британские военные хотят, чтобы ракеты могли двигаться со скоростью с числом Маха выше пяти, и чтобы совершенно новое оружие было разработано и произведено исключительно силами ученых королевства.

"Подобные передовые проекты возможны только благодаря новым огромным инвестициям, которое правительство сделало на этой неделе в оборонные инновации", - сообщил газете неназванный источник в Минобороны. 23 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о том, что Лондон переведет свою оборонную промышленность на военные рельсы, доведя расходы на оборону до 2,5% ВВП. Сейчас они составляют 2,3%. Таким образом финансирование вырастет с £64,6 млрд ($80,3 млрд) в 2024 году до £78,2 млрд в 2028 году и затем до £87 млрд к 2030-2031 годам.

The Daily Telegraph уточняет, что планы разработки этого оружия находятся пока на начальной стадии. Нерешенным, например, остается вопрос, будут ли гиперзвуковые ракеты запускаться с земли, воздуха или моря. Источники издания признают, что речь идет о сложном для реализации проекте, так как некоторые материалы для подобных ракет, способные выдерживать высокие температуры, еще не существуют, а разработаны они должны быть с нуля.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой
28 апреля 2024 г. 01:00
Завершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
ФотоЗавершилась встреча президентов Азербайджана и Германии в расширенном составе
26 апреля 2024 г. 19:22
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Германию
25 апреля 2024 г. 21:57
Президенты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
ФотоПрезиденты Азербайджана и Кыргызстана посетили город Агдам
25 апреля 2024 г. 16:45
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
Ильхам Алиев: Памятник Чингизу Айтматову в Баку будет еще одним символом нашей дружбы, нашего братства и нашего единства
24 апреля 2024 г. 21:08
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
От имени Ильхама Алиева был дан государственный прием в честь Садыра Жапарова
24 апреля 2024 г. 20:54
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
Президент Кыргызстана почтил память шехидов в Баку
24 апреля 2024 г. 18:48
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
Садыр Жапаров посетил могилу великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения
24 апреля 2024 г. 18:31
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
Президент: Некоторые страны начали холодную войну против Азербайджана
23 апреля 2024 г. 19:35
Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах успехов Азербайджана
Президент Ильхам Алиев рассказал о причинах успехов Азербайджана
23 апреля 2024 г. 19:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi