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Польша начала работы по фортификации восточной границы

Польша начала работы по фортификации восточной границы Польша начала работы по укреплению границы с Беларусью и Украиной.
Другие страны
11 мая 2024 г. 13:24
Польша начала работы по фортификации восточной границы

Польша начала работы по укреплению границы с Беларусью и Украиной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр республики Дональд Туск после встречи с военными и пограничниками на границе с Беларусью.

"Польша начала интенсивные работы над современной фортификацией, речь идет о фортификации во многих измерениях. Мы будем информировать общественность [об этом]", - заявил он.

Польский премьер также призвал Евросоюз помочь с финансированием этих работ, подчеркнув, что "речь идет о безопасности внешней границы Евросоюза". Глава правительства не уточнил, какие именно работы по фортификации границы с Беларусью и Украиной будет вести польская сторона.

Ранее власти республики сообщали о начале работ по модернизации заграждения на границе с Беларусью, возведенного в 2022 году. Оно представляет собой стену из стальных решетчатых блоков высотой 5,5 м и протяженностью 186 км для защиты от нелегальных мигрантов. Стоимость строительства составила 278 млн долларов. 15 октября прошлого года жители Польши на референдуме проголосовали против сноса стены.

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