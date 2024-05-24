Генсек НАТО выразил солидарность с Эстонией по ситуации на границе с РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил солидарность с Эстонией касательно ситуации на границе с Россией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил солидарность с Эстонией касательно ситуации на границе с Россией.

Как передает Report, об этом он сообщил на своей официальной странице в социальной сети "Х".

"Поговорил с премьером Эстонии Каей Каллас. НАТО солидарна с нашим союзником Эстонией против любой угрозы ее суверенитету", - написал генсек.

Ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей.