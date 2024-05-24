Беларусь будет объявлена десятым членом ШОС в июле

Беларусь будет объявлена десятой страной-членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Астане в июле.

Беларусь будет объявлена десятой страной-членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на саммите в Астане в июле.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Хотел бы подчеркнуть, что Россия всячески способствовала вступлению Беларуси в состав Шанхайской организации сотрудничества. Президент только что об этом говорил. Исходим из того, что уже в июле на саммите организации в Астане будет объявлено, что все необходимые для этого процедуры завершены. И Беларусь станет десятой страной-членом ШОС", - сказал он.