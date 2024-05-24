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СМИ: Главы ЦРУ, "Моссад" и премьер Катара проведут в Париже переговоры по Газе

СМИ: Главы ЦРУ, "Моссад" и премьер Катара проведут в Париже переговоры по Газе Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, глава израильской спецслужбы "Моссад" Давид Барнеа и премьер Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани проведут встречу в Париже по вопросу прекращения огня в секторе Газа.
Другие страны
24 мая 2024 г. 19:54
СМИ: Главы ЦРУ, Моссад и премьер Катара проведут в Париже переговоры по Газе

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, глава израильской спецслужбы "Моссад" Давид Барнеа и премьер Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани проведут встречу в Париже по вопросу прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсети "X" корреспондент портала Axios Барак Равид, ссылающийся на неназванного американского чиновника.

По информации источников, Бернс также поддерживает контакт со своим коллегой в Египте по вопросу возможности достижения новой сделки с ХАМАС.

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