СМИ: Главы ЦРУ, "Моссад" и премьер Катара проведут в Париже переговоры по Газе

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, глава израильской спецслужбы "Моссад" Давид Барнеа и премьер Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани проведут встречу в Париже по вопросу прекращения огня в секторе Газа.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, глава израильской спецслужбы "Моссад" Давид Барнеа и премьер Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани проведут встречу в Париже по вопросу прекращения огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил в соцсети "X" корреспондент портала Axios Барак Равид, ссылающийся на неназванного американского чиновника.

По информации источников, Бернс также поддерживает контакт со своим коллегой в Египте по вопросу возможности достижения новой сделки с ХАМАС.