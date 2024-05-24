Шольц заявил о недопустимости военной эскалации между РФ и НАТО

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что продолжит поддержку Украины военными средствами, и в очередной раз объяснил, почему Германия не может поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что продолжит поддержку Украины военными средствами, и в очередной раз объяснил, почему Германия не может поставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Мы будем оказывать поддержку столько, сколько нужно. Но каждое решение должно тщательно взвешиваться. У меня есть ответственность: мы поддерживаем оборонительную борьбу Украины, но мы не допустим, чтобы произошла эскалация до войны между Россией и НАТО. Можно лишь представить, что стало бы не только с Европой, но и с миром, если бы это произошло", - цитирует агентство слова канцлера, произнесенные на мероприятии в Берлине.