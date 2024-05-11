Пожар в административном здании французской АЭС потушен

Пожар в административном здании действующей атомной электростанции (АЭС) "Сент-Альбан" во французском департаменте Изер на востоке страны потушен.

Пожар в административном здании действующей атомной электростанции (АЭС) "Сент-Альбан" во французском департаменте Изер на востоке страны потушен.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местную пожарную службу.

Возгорание произошло поздно вечером в одном из офисов административного здания "за пределами ядерной зоны", около 30 пожарных выехали на вызов.

В феврале пожар также произошел на атомной электростанции "Шинон" в центральной части Франции, работа двух энергоблоков была приостановлена.