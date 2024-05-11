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Пожар в административном здании французской АЭС потушен

Пожар в административном здании французской АЭС потушен Пожар в административном здании действующей атомной электростанции (АЭС) "Сент-Альбан" во французском департаменте Изер на востоке страны потушен.
Другие страны
11 мая 2024 г. 13:59
Пожар в административном здании французской АЭС потушен

Пожар в административном здании действующей атомной электростанции (АЭС) "Сент-Альбан" во французском департаменте Изер на востоке страны потушен.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местную пожарную службу.

Возгорание произошло поздно вечером в одном из офисов административного здания "за пределами ядерной зоны", около 30 пожарных выехали на вызов.

В феврале пожар также произошел на атомной электростанции "Шинон" в центральной части Франции, работа двух энергоблоков была приостановлена.

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