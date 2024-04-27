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Шмыгаль: Австралия передаст Украине дроны и партию ПЗРК

Шмыгаль: Австралия передаст Украине дроны и партию ПЗРК Австралия передаст Украине дроны в рамках коалиции беспилотников. Украина также получит большую партию переносных зенитно-ракетных комплексов RBS 70.
Другие страны
27 апреля 2024 г. 17:57
Шмыгаль: Австралия передаст Украине дроны и партию ПЗРК

Австралия передаст Украине дроны в рамках коалиции беспилотников. Украина также получит большую партию переносных зенитно-ракетных комплексов RBS 70.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге с министром обороны Австралии Ричардом Марлзом.

"В рамках коалиции дронов Австралия поставит нам беспилотников на 32,5 млн долларов. Также в Украину будет поставлена большая партия ПЗРК (Переносной зенитный ракетный комплекс - ред.) RBS 70 на несколько десятков миллионов долларов", - заявил Шмыгаль.

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