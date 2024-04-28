Часы самого богатого пассажира "Титаника" продали на аукционе за $1,4 млн

Золотые часы, самого богатого пассажира "Титаника" Джона Астора продали на аукционе Henry Aldridge & Son за рекордные 1,175 миллиона фунтов стерлингов (более 1,4 млн долларов).
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Это самая крупная сумма, которая была когда-либо выручена с продажи памятного предмета с "Титаника".
По словам эксперта, Астор в то время был одним из самых богатых людей в мире, его собственный капитал составлял примерно $87 млн США, что "эквивалентно нескольким миллиардам долларов сегодня". В последний раз пассажира корабля видели курящим сигарету и болтающим с попутчиком. Его тело было найдено спустя неделю после катастрофы, с ним же находились карманные часы с гравировкой JJA.
Также во время аукциона за £360 тыс. (более $459 тыс.) был продан футляр от скрипки, на которой играли во время затопления корабля. Сам музыкальный инструмент был продан еще в 2013 году за $1,7 млн. Это была самая большая сумма, которую платили за артефакты с затонувшего лайнера.