Часы самого богатого пассажира "Титаника" продали на аукционе за $1,4 млн

Золотые часы, самого богатого пассажира "Титаника" Джона Астора продали на аукционе Henry Aldridge Son за рекордные 1,175 миллиона фунтов стерлингов (более 1,4 млн долларов).

Золотые часы, самого богатого пассажира "Титаника" Джона Астора продали на аукционе Henry Aldridge & Son за рекордные 1,175 миллиона фунтов стерлингов (более 1,4 млн долларов).

Как передает Report , об этом сообщает телеканал Sky News.

Это самая крупная сумма, которая была когда-либо выручена с продажи памятного предмета с "Титаника".

По словам эксперта, Астор в то время был одним из самых богатых людей в мире, его собственный капитал составлял примерно $87 млн США, что "эквивалентно нескольким миллиардам долларов сегодня". В последний раз пассажира корабля видели курящим сигарету и болтающим с попутчиком. Его тело было найдено спустя неделю после катастрофы, с ним же находились карманные часы с гравировкой JJA.

Также во время аукциона за £360 тыс. (более $459 тыс.) был продан футляр от скрипки, на которой играли во время затопления корабля. Сам музыкальный инструмент был продан еще в 2013 году за $1,7 млн. Это была самая большая сумма, которую платили за артефакты с затонувшего лайнера.