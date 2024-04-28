Макрон призвал обсудить вопрос применения ядерного оружия

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за начало дискуссии о будущем европейской обороны, включая ядерное оружие.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за начало дискуссии о будущем европейской обороны, включая ядерное оружие.

Как передает Report , об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

"Я за то, чтобы открыть дискуссию о европейской обороне, которая должна включать в себя обсуждение вооружений и наличия ядерного оружия. Давайте посмотрим, что действительно защищает нас", — заявил Макрон.

Французский лидер добавил, что страна сохранит "свою специфику, но готова внести больший вклад в защиту европейской земли".

Он подчеркнул, что французская доктрина допускает применение ядерного оружия в тех случаях, когда существуют угрозы жизненно важным интересам.