Бесплатный концерт Мадонны привлек в экономику Рио-де-Жанейро почти $60 млн

Бесплатный концерт американской певицы Мадонны на пляже Копакабана привлек в экономику Рио-де-Жанейро около $59,14 млн (300 млн реалов).

Бесплатный концерт американской певицы Мадонны на пляже Копакабана привлек в экономику Рио-де-Жанейро около $59,14 млн (300 млн реалов).

Как передает Report , такие цифры приводит британское издание The Guardian.

Концерт стал завершением мирового турне Celebration, вход на него был бесплатным. Людьми был заполнен не только пляж, но и прилегающие к нему улицы Рио-де-Жанейро. Поклонники занимали места заранее, некоторые за несколько дней до концерта. Более состоятельные фанаты смотрели концерт с яхт или с балконов квартир на пляже.

Городские власти оценили количество собравшихся в 1,6 млн человек.

На самом концерте 65-летней исполнительницы, который продолжался более двух часов, работали более трех тысяч полицейских.