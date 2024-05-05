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Бесплатный концерт Мадонны привлек в экономику Рио-де-Жанейро почти $60 млн

Бесплатный концерт Мадонны привлек в экономику Рио-де-Жанейро почти $60 млн Бесплатный концерт американской певицы Мадонны на пляже Копакабана привлек в экономику Рио-де-Жанейро около $59,14 млн (300 млн реалов).
Шоу-бизнес
5 мая 2024 г. 20:32
Бесплатный концерт Мадонны привлек в экономику Рио-де-Жанейро почти $60 млн

Бесплатный концерт американской певицы Мадонны на пляже Копакабана привлек в экономику Рио-де-Жанейро около $59,14 млн (300 млн реалов).

Как передает Report, такие цифры приводит британское издание The Guardian.

Концерт стал завершением мирового турне Celebration, вход на него был бесплатным. Людьми был заполнен не только пляж, но и прилегающие к нему улицы Рио-де-Жанейро. Поклонники занимали места заранее, некоторые за несколько дней до концерта. Более состоятельные фанаты смотрели концерт с яхт или с балконов квартир на пляже.

Городские власти оценили количество собравшихся в 1,6 млн человек.

На самом концерте 65-летней исполнительницы, который продолжался более двух часов, работали более трех тысяч полицейских.

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