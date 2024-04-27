В Мексике вводят уголовную ответственность за смену пола

Сенат Мексики одобрил введение наказания в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет для тех, кто проводит конверсионную терапию для смены пола.
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"Сенат утвердил наказание для тех, кто применяет конверсионную терапию по смене пола, в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет и штрафов в размере от одной до двух тысяч условных единиц", - говорится в сообщении. При этом, если речь идет о конверсионной терапии "в отношении несовершеннолетних или лиц с ограниченными возможностями, то наказание ужесточается в два раза".
Указывается, что наказание будет применяться к тем, "кто осуществляет, распространяет, применяет, принуждает или финансирует любой способ изменения сексуальной ориентации, идентичности или гендерного самовыражения человека".
Отмечается, что одобренный сенаторами документ теперь будет направлен на рассмотрение правительства страны.