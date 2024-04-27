О нас

В Мексике вводят уголовную ответственность за смену пола

В Мексике вводят уголовную ответственность за смену пола Сенат Мексики одобрил введение наказания в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет для тех, кто проводит конверсионную терапию для смены пола.
Другие страны
27 апреля 2024 г. 23:11
В Мексике вводят уголовную ответственность за смену пола

Сенат Мексики одобрил введение наказания в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет для тех, кто проводит конверсионную терапию для смены пола.

Как передает Report, об этом сообщили на информационном портале верхней палаты мексиканского Конгресса.

"Сенат утвердил наказание для тех, кто применяет конверсионную терапию по смене пола, в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет и штрафов в размере от одной до двух тысяч условных единиц", - говорится в сообщении. При этом, если речь идет о конверсионной терапии "в отношении несовершеннолетних или лиц с ограниченными возможностями, то наказание ужесточается в два раза".

Указывается, что наказание будет применяться к тем, "кто осуществляет, распространяет, применяет, принуждает или финансирует любой способ изменения сексуальной ориентации, идентичности или гендерного самовыражения человека".

Отмечается, что одобренный сенаторами документ теперь будет направлен на рассмотрение правительства страны.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
В Белгородской области РФ с начала обстрелов погибли 120 мирных жителей
22 апреля 2024 г. 23:52
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
Миротворцы РФ направляются из Карабаха в Армению
22 апреля 2024 г. 22:19
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
Изабель Бонналь: Азербайджан признан страной, внесшей вклад в мировой спорт
21 апреля 2024 г. 19:07
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным
22 апреля 2024 г. 23:12
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
Страны ЕС расширят санкции в отношении производителей ракет и беспилотников Ирана
22 апреля 2024 г. 19:42
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
Зеленский обсудил с Байденом военную помощь Украине
22 апреля 2024 г. 22:33
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
Президент ACES: Надеюсь, что Баку будет избран спортивной столицей мира
21 апреля 2024 г. 18:30
Клаар: ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс
Клаар: ЕС полностью поддерживает армяно-азербайджанский переговорный процесс
22 апреля 2024 г. 17:48
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
Завтра в районах Азербайджана ожидаются дожди и град
23 апреля 2024 г. 13:38
Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт Мир
Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт "Мир"
22 апреля 2024 г. 09:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi