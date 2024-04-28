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Украина запросила у немецкой компании более 800 разведывательных дронов

Украина запросила у немецкой компании более 800 разведывательных дронов Власти Украины запросили у Германии более 800 разведывательных беспилотников Vector производства немецкой Quantum Systems.
Другие страны
28 апреля 2024 г. 06:43
Украина запросила у немецкой компании более 800 разведывательных дронов

Власти Украины запросили у Германии более 800 разведывательных беспилотников Vector производства немецкой Quantum Systems.

Как передает Report, об этом заявил журналу Der Spiegel глава компании Флориан Зайбель.

В материале издания говорится, что Зайбель вместе с вице-канцлером ФРГ Робертом Хабеком посетили Украину на прошлой неделе. В ходе визита, как рассказал Зайбель, Киев выразил заинтересованность в дополнительных 812 беспилотниках Vector и подал заявку в специальный штаб по Украине минобороны ФРГ.

Отмечается, что Хабек принял участие в церемонии открытия нового завода Quantum-Systems по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Украине. Компания планирует инвестировать в промышленность Украины до €6 млн в течение ближайших двух лет.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Almanya şirkətindən 800-dən çox “Vektor” kəşfiyyat aparatı tələb edib

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