Украина запросила у немецкой компании более 800 разведывательных дронов

Власти Украины запросили у Германии более 800 разведывательных беспилотников Vector производства немецкой Quantum Systems.

Власти Украины запросили у Германии более 800 разведывательных беспилотников Vector производства немецкой Quantum Systems.

Как передает Report , об этом заявил журналу Der Spiegel глава компании Флориан Зайбель.

В материале издания говорится, что Зайбель вместе с вице-канцлером ФРГ Робертом Хабеком посетили Украину на прошлой неделе. В ходе визита, как рассказал Зайбель, Киев выразил заинтересованность в дополнительных 812 беспилотниках Vector и подал заявку в специальный штаб по Украине минобороны ФРГ.

Отмечается, что Хабек принял участие в церемонии открытия нового завода Quantum-Systems по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Украине. Компания планирует инвестировать в промышленность Украины до €6 млн в течение ближайших двух лет.