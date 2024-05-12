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Непальский альпинист покорил Эверест в 29-й раз

Непальский альпинист покорил Эверест в 29-й раз Непальский альпинист Ками Рита в 29-й раз покорил Эверест, обновив собственный рекорд по числу успешных восхождений на гору.
Другие страны
12 мая 2024 г. 12:39
Непальский альпинист покорил Эверест в 29-й раз

Непальский альпинист Ками Рита в 29-й раз покорил Эверест, обновив собственный рекорд по числу успешных восхождений на гору.

Как передает Report, об этом сообщил представитель компании-организатора горных экспедиций 14 Peaks, в которой работает альпинист.

"Сегодня утром в 07:25 (05:40 по бакинскому времени) Ками Рита успешно покорил высочайшую гору мира в невообразимый двадцать девятый раз", - сказал представитель компании Таши Лакпа, слова которого приводит газета The Himalayan Times

Факт покорения вершины также подтвердили в оперативном штабе по сопровождению альпинистских экспедиций, который работает на базовом лагере.

Ками Рита, 54-летний альпинист и гид-шерпа, сопровождал команду восходителей, состоящую из порядка 30 человек. Они достигли базового лагеря на склоне Эвереста в начале мая и с тех пор ждали подходящего времени для восхождения на гору.

Впервые Ками Рита покорил Эверест в 1994 году, когда ему было 24 года. Перед сегодняшним восхождением на пик он говорил, что у него нет конкретной цели по количеству экспедиций на вершину этой горы.

В прошлом году Ками Рита побил мировой рекорд, также принадлежавший ему, в 42-й раз взойдя на пик высотой не менее 8 000 метров, поднявшись на восьмую по высоте вершину мира Манаслу (8 163 метра). Помимо Эвереста, альпинист восемь раз поднимался на гору Чо-Ойю (8 201 метр над уровнем моря), четыре на Манаслу, по одному разу на пики К2 (Чогори, 8 614 метров) и Лхоцзе (8 516 метров).

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