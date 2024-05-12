США заявили, что уничтожили вместе с союзниками четыре беспилотника над Красным морем

Представители международной коалиции, сформированной США, уничтожили четыре беспилотника мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" над Красным морем.

Представители международной коалиции, сформированной США, уничтожили четыре беспилотника мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" над Красным морем.

Как передает Report, об этом сообщило в X (ранее Twitter) Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"10 мая примерно в 20:45 по времени Саны (21:45 по бакинскому времени) поддерживаемые Ираном хуситы запустили БПЛА над Аденским заливом из районов Йемена, контролируемых хуситами. Самолет коалиции успешно уничтожил БПЛА", - говорится в заявлении.

Командование также сообщило об уничтожении трех БПЛА 11 мая. В CENTCOM отметили, что беспилотные аппараты представляли угрозу для коммерческих судов, кораблей ВМС США и международной коалиции в регионе. О повреждениях и пострадавших не сообщается.