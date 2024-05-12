СМИ: В Канаде задержали четвертого подозреваемого в убийстве лидера сикхов

Полиция Канады задержала четвертого гражданина Индии, подозреваемого в убийстве лидера сикхских сепаратистов Хардипа Сингха Ниджара в 2023 году.

Полиция Канады задержала четвертого гражданина Индии, подозреваемого в убийстве лидера сикхских сепаратистов Хардипа Сингха Ниджара в 2023 году.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CBC News со ссылкой на правоохранительные органы.

"Полиция провела расследование и получила достаточно информации, чтобы прокуратура Британской Колумбии (провинция Канады - ред.) предъявила Амандипу Сингху обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах и заговоре с целью совершения убийства", - приводит телеканал комментарии правоохранителей. По информации ТВ, 22-летний подозреваемый ранее уже находился под стражей в Канаде в связи с обвинениями в хранении огнестрельного оружия.

Напомним, что в начале мая в Канаде были задержаны трое граждан Индии, обвиняемых в убийстве Ниджара в 2023 году. 8 мая газета The Times of India сообщила, что они предстали перед судом города Суррей (Британская Колумбия). Издание указало, что канадская полиция устанавливает возможную связь арестованных с индийским правительством, сообщили на суде представители стороны обвинения.

Ниджар был убит в Канаде в июне 2023 года, после этого Оттава заявила, что Индия может быть причастна к этому преступлению: Нью-Дели считает Ниджара террористом, поскольку тот выступал за создание на территории индийского штата Пенджаб, большинство населения которого составляют представители сикхизма, "независимого государства Халистан". Тогда Оттава выслала высокопоставленного индийского дипломата, Индия отвергла обвинения и в ответ выслала канадского дипломата.