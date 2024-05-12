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Байден сообщил, когда в Газе будет установлен режим прекращения огня

Байден сообщил, когда в Газе будет установлен режим прекращения огня Режим прекращения огня начнется в секторе Газа после того, как палестинское радикальное движение ХАМАС отпустит удерживаемых им заложников.
Другие страны
12 мая 2024 г. 05:17
Байден сообщил, когда в Газе будет установлен режим прекращения огня

Режим прекращения огня начнется в секторе Газа после того, как палестинское радикальное движение ХАМАС отпустит удерживаемых им заложников.

Как сообщает Report, об этом заявил президент США Джо Байден на мероприятии по сбору средств для своей избирательной кампании в штате Вашингтон.

"Завтра будет прекращен огонь в Газе, если ХАМАС освободит заложников", - приводит пресс-пул Белого дома слова главы государства.

Байден добавил, что ему не стоит вдаваться во все эти дела с Израилем.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Qəzzada atəşkəsin nə vaxt yaradılacağını açıqlayıb

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