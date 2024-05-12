Байден сообщил, когда в Газе будет установлен режим прекращения огня

Режим прекращения огня начнется в секторе Газа после того, как палестинское радикальное движение ХАМАС отпустит удерживаемых им заложников.

Режим прекращения огня начнется в секторе Газа после того, как палестинское радикальное движение ХАМАС отпустит удерживаемых им заложников.

Как сообщает Report , об этом заявил президент США Джо Байден на мероприятии по сбору средств для своей избирательной кампании в штате Вашингтон.

"Завтра будет прекращен огонь в Газе, если ХАМАС освободит заложников", - приводит пресс-пул Белого дома слова главы государства.

Байден добавил, что ему не стоит вдаваться во все эти дела с Израилем.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.