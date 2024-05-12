Мощный пожар произошел в торговом центре в Варшаве

Мощный пожар произошел в торговом центре на севере Варшавы.

Мощный пожар произошел в торговом центре на севере Варшавы.

Как передает Report, об этом сообщила государственная противопожарная служба Польши.

На кадрах видно, как над зданием поднимается столб густого черного дыма. Площадь возгорания составила 250 на 250 м. Около 2/3 зала было охвачено огнем, он быстро распространялся из-за ветра.

"Спасательными работами руководят 50 бригад пожарных, в том числе специализированная химико-экологическая спасательная группа", - сказано в сообщении службы на странице в Facebook.

На данный момент пожар локализован, однако работы по ликвидации огня будут продолжены.

Данных о пострадавших не приводилось. Жителям прилегающих районов рекомендовали оставаться дома и плотнее закрыть окна.