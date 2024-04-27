Наводнения в Кении и Танзании унесли жизни более 230 человек

По меньшей мере 76 человек погибли в Кении за последние почти два месяца в результате оползней и наводнений, вызываемых сильными и продолжительными дождями.
Как передает
"За последние 12 часов погибли еще 12 человек, что довело общее число смертей, вызванных дождями, до 76, - цитирует его Agence France-Presse (AFP). - Еще 29 кенийцев ранены, пропали без вести 19". Мваура добавил, что в ближайшие дни можно ожидать ухудшения ситуации из-за разлива воды в результате разрушения плотин на ряде рек. "Необходимо готовиться и к еще более сильным дождям", - предупредил он.
По всей стране затоплены многочисленные дороги, более 130 тыс. человек были вынуждены из-за подъема воды покинуть свои дома. Многие из них прибыли в столицу страны Найроби в поисках помощи со стороны правительства.
Дожди, идущие с минувшего марта, затронули и другие страны Восточной Африки. Так, в соседней с Кенией Танзании из-за наводнений и оползней погибли 155 человек. Погибшие и значительные разрушения есть в Уганде и Бурунди. Африканские синоптики считают, что причиной нынешних необычно обильных дождей на востоке континента является климатическое явление Эль-Ниньо.