Наводнения в Кении и Танзании унесли жизни более 230 человек

По меньшей мере 76 человек погибли в Кении за последние почти два месяца в результате оползней и наводнений, вызываемых сильными и продолжительными дождями.

По меньшей мере 76 человек погибли в Кении за последние почти два месяца в результате оползней и наводнений, вызываемых сильными и продолжительными дождями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель правительства Кении Исаак Майгуа Мваура.

"За последние 12 часов погибли еще 12 человек, что довело общее число смертей, вызванных дождями, до 76, - цитирует его Agence France-Presse (AFP). - Еще 29 кенийцев ранены, пропали без вести 19". Мваура добавил, что в ближайшие дни можно ожидать ухудшения ситуации из-за разлива воды в результате разрушения плотин на ряде рек. "Необходимо готовиться и к еще более сильным дождям", - предупредил он.

По всей стране затоплены многочисленные дороги, более 130 тыс. человек были вынуждены из-за подъема воды покинуть свои дома. Многие из них прибыли в столицу страны Найроби в поисках помощи со стороны правительства.

Дожди, идущие с минувшего марта, затронули и другие страны Восточной Африки. Так, в соседней с Кенией Танзании из-за наводнений и оползней погибли 155 человек. Погибшие и значительные разрушения есть в Уганде и Бурунди. Африканские синоптики считают, что причиной нынешних необычно обильных дождей на востоке континента является климатическое явление Эль-Ниньо.