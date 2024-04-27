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Грузинский спикер ответил на угрозы сенаторов США "изменить политику" в отношении Тбилиси

Грузинский спикер ответил на угрозы сенаторов США "изменить политику" в отношении Тбилиси В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" резко ответили сенаторам США, которые пригрозили "изменить политику в отношении Грузии" из-за закона об "иноагентах".
Другие страны
27 апреля 2024 г. 18:12
Грузинский спикер ответил на угрозы сенаторов США изменить политику в отношении Тбилиси

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" резко ответили сенаторам США, которые пригрозили "изменить политику в отношении Грузии" из-за закона об "иноагентах".

Как сообщает местное бюро Report, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили отметил, что вместо призывов Конгрессу или Сенату проще позаботиться и обнародовать деньги, поступающие из американского бюджета в Грузию.

"По сей день скрыто, на что тратятся эти деньги, а потом случайно мы узнаем, что деньги американских граждан окольным путем тратятся на финансирование партий, радикальных и дезинформационных группировок, что в конечном итоге бросает тень на американскую помощь самой Грузии", - сказал спикер.

По его словам, Национальный фонд за демократию США не раскрывает, что именно он финансирует в Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan parlamentinin sədri “Xarici agentlər” haqqında qanuna görə ABŞ senatorlarına sərt cavab verib

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