Грузинский спикер ответил на угрозы сенаторов США "изменить политику" в отношении Тбилиси

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" резко ответили сенаторам США, которые пригрозили "изменить политику в отношении Грузии" из-за закона об "иноагентах".
Как сообщает местное бюро
"По сей день скрыто, на что тратятся эти деньги, а потом случайно мы узнаем, что деньги американских граждан окольным путем тратятся на финансирование партий, радикальных и дезинформационных группировок, что в конечном итоге бросает тень на американскую помощь самой Грузии", - сказал спикер.
По его словам, Национальный фонд за демократию США не раскрывает, что именно он финансирует в Грузии.