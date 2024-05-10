Китайские инвесторы намерены строить в Венгрии железные дороги

Китай будет участвовать в крупных инфраструктурных проектах в Венгрии, в том числе строительстве железнодорожного кольца вокруг Будапешта и скоростной железнодорожной магистрали из центра города в международный аэропорт имени Ференца Листа.

Китай будет участвовать в крупных инфраструктурных проектах в Венгрии, в том числе строительстве железнодорожного кольца вокруг Будапешта и скоростной железнодорожной магистрали из центра города в международный аэропорт имени Ференца Листа.

Как передает Report , об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров между премьер-министром страны Виктором Орбаном и председателем КНР Си Цзиньпином.

Стороны подписали 18 документов о сотрудничестве в различных областях, в том числе в сфере инвестиций. Глава МИД отметил, что в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь", направленной на развитие связей между Востоком и Западом, Венгрия и КНР составили список проектов для совместного финансирования. В их числе - "строительство железнодорожного кольца в обход Будапешта", уточнил Сийярто. По его словам, это должно облегчить доставку в страны Западной Европы продукции заводов, построенных с китайским участием на востоке Венгрии.

"Мы также начинаем подготовку к сооружению высокоскоростной железнодорожной линии, которая позволит быстро и удобно добраться из аэропорта в центр Будапешта", - сказал министр. Он напомнил, что прямые авиарейсы связывают Будапешт уже с семью китайскими городами и это будет способствовать увеличению туристического потока из КНР.

Кроме того, китайские инвесторы примут участие в создании в Венгрии сети зарядных станций для электромобилей и модернизации пограничного и таможенного пункта пропуска на границе с Сербией. Они также изучат возможность присоединения к проекту строительства нефтепровода между Венгрией и Сербией. С помощью капиталовложений из КНР в последние годы идет строительство скоростной железной дороги между Будапештом и Белградом. Китайские инвестиции в венгерскую экономику превышают сейчас €16 млрд.