Армия Израиля заявила о достаточном количестве боеприпасов для операции в Рафахе

Израильские военные имеют достаточный запас боеприпасов для планируемых операций в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом.

Израильские военные имеют достаточный запас боеприпасов для планируемых операций в городе Рафах на границе сектора Газа с Египтом.

Как передает Report , об этом заявил на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"У Армии обороны Израиля есть боеприпасы для миссий, которые планируются, в том числе для миссий в Рафахе у нас есть все необходимое", - заявил он, отвечая на вопрос о планах США по ограничению военных поставок Израилю.

Он также отметил, что "Соединенные Штаты до сих пор оказывали Государству Израиль и Армии обороны Израиля беспрецедентную помощь в области безопасности во время войны". По словам представителя военных, начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви находится в постоянном контакте с командующим Центральным командованием ВС США Майклом Куриллой. "Даже когда между нами есть разногласия, мы решаем их за закрытыми дверями. У Государства Израиль есть интересы в области безопасности, и мы также внимательно относимся к интересам США, поэтому мы будем продолжать действовать", - сказал Хагари.